Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: Bin 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda bin 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda bin 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Asayiş Suçları ile Mücadele çerçevesinde adli makamların koordinesiyle farklı adres ve noktalarda operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 35 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet kurusıkı tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek, 1042 adet fişek ele geçirildi. 140 faili meçhul hırsızlık olayı ise aydınlatıldı. Operasyon sonucunda bin 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen bin 38 şüpheli şahıstan, 108'i tutuklandığı bildirildi. - GAZİANTEP