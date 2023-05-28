GAZİANTEP'TE SANDIKLAR AÇILDI

GAZİANTEP'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandık görevlileri zamanın dolması ile birlikte sandıktaki mührü açarak oyları saymaya başladı. Sayılan oylar çuvallara doldurarak İl Seçim Kuruluna götürülecek.