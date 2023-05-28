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GAZİANTEP'TE SANDIKLAR AÇILDI

Politika Haberleri

GAZİANTEP'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandık görevlileri zamanın dolması ile birlikte sandıktaki mührü açarak oyları saymaya başladı. Sayılan oylar çuvallara doldurarak İl Seçim Kuruluna götürülecek.

GAZİANTEP'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı.

4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandık görevlileri zamanın dolması ile birlikte sandıktaki mührü açarak oyları saymaya başladı. Sayılan oylar çuvallara doldurarak İl Seçim Kuruluna götürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Gaziantep Politika Haberler

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