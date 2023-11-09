Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyonda tutuklama

Gaziantep'te yapılan operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021'de Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiğini Suriye uyruklu şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde silahlı eğitim alan ve ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen zanlı yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından götürüldüğü cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.