Gaziantep'te Oy Verme İşlemi Yağmur Altında Başladı

Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Kentte etkili olan sağanak yağmura rağmen vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın etti.

Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Kentte etkili olan sağanağa yağmura rağmen oy vermek isteyen vatandaşlar, okullara akın etti.

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için tarihinde ilk kez 2. tur seçimine gidiyor. Ülke genelinde yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başlarken, Gaziantep'te de vatandaşlar etkili olan sağanağa rağmen oylarını kullanmak için şemsiyelerle okullara akın ediyor.

Kentte, saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek ve sandıklar açılarak tarihi seçim için oy sayım işlemi yapılacak. - GAZİANTEP