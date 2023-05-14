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Gaziantep'te oy verme işlemi bitti, sayım başladı

Gaziantep'te oy verme işlemi bitti, sayım başladı

Politika Haberleri

Gaziantep'te oy verme işlemi bitti, sayım başladı Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Gaziantep'te oy verme işlemi bitti, sayım başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandık başına gitti. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımın ardından saatler 17.00'ı gösterdiğinde tamamlandı. Bazı vatandaşların oy verme işleminin bitimine kısa süre kala oy kullanmak için koşturması ise dikkat çekti.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Politika

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