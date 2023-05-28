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Gaziantep'te oy verme bitti sayım başladı

Politika Haberleri

Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Gaziantep'te oy verme bitti sayım başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için sandık başına gitti. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımın ardından saatler 17.00'ı gösterdiğinde tamamlandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Politika

Gaziantep Politika Haberler

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