Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te MİT destekli terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, MİT destekli olarak çalışan ekipler 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerine adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli" 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı Gaziantep Tutuklama Terör Gözaltı Operasyon Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title