Gaziantep'te lale devri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle beraber doğanın yaşadığı coşkuyu yaşatmak için binlerce laleyi vatandaşlara dağıtılacak.

18 Nisan'da Pazartesi Günü başlayıp 22 Nisan Cuma Günü'ne kadar sürecek dağıtımlar Kavaklık Parkı'nda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca yapılan dağıtımlar saat 14.00-15.00 saatlerinde arasında olacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun simgelerinden olan ve "baharın habercisi" olarak nitelendirilen laleyle büyükşehir vatandaşlarla beraber baharı karşılayacak. Dağıtılan saksıların her birinde 3 veya 4 dikim lale filizi olacak.

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber bahar hazırlıklarında da sona geldi. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı şehirde ayrıca rengarenk çiçekler, şehrin birçok noktasına yapıldı. - GAZİANTEP