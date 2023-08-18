Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1490 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, 2 iş yerinde yaptıkları aramada, 1490 gümrük kaçağı sigara, 900 elektronik sigara, 65 elektronik sigara likiti ve 43 elektronik nargile ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.