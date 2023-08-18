Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1490 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.