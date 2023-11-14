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Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi

Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programda çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, Atatürk Bulvarı'ndan Yeşilsu Parkı'na yürüdü.