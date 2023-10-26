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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı, bir düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı ve bir düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonun ardından tutuklanan şüpheli Nizip Adliyesine sevk edildi, yakalanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.