Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı, bir düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı ve bir düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonun ardından tutuklanan şüpheli Nizip Adliyesine sevk edildi, yakalanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, bir düzensiz göçmen yakalandı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, sorumluluk alanında bulunan Karkamış ilçesi sınır bölgesinde yabancı uyruklu Y.A'nın yakalanması üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan araştırmada yabancı uyrukluyu aracına aldığı belirtilen muhtar E.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen şüpheli E.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Y.A. ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.