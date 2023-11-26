Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen organizatörü yakalandı. Organizatörlerden biri tutuklandı.

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 6 düzensiz göçmen ile 2 göçmen organizatörü yakalandı. Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı-Gaziantep istikametinde şüpheli bir aracı kontrol etti. Araçta yapılan kontrollerde Gaziantep-Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği belirlenen ve kendilerini Faslı olarak tanıtan Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan ülkeye geçen göçmenleri taşıyarak "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işleyen 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Uygulama sonucunda suçta kullanılan araca el konularak göçmen kaçakçılığı organizatörüne 13 bin 903 TL, araç sahibine de 12 bin 254 TL olmak üzere toplam 26 bin 157 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.