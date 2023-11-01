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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ve 3 otomobil ile motosiklet ele geçirildi.