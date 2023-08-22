Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 13 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri polis yelekli, silahlı, telsizli ve kelepçeli göçmen kaçakçılarına operasyon düzenledi. 13 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu organize olarak işleyen ve polis yeleği, tabanca, telsiz ile kelepçe taşıdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kendilerine polis süsü veren 13 organizatör gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs, organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 6 araç ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 13 organizatörden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs sınır dışı edilerek, kullanılan araçlara ise el konulduğu bildirildi. - GAZİANTEP