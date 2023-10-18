Gaziantep'te FETÖ üyesi firari yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu, zanlının Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.