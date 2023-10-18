Gaziantep'te FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı bağ evinde yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesi ve istihbari çalışmalar neticesinde hakkında FETÖ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs Oğuzeli ilçesinde bir bağ evine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP