Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Yakalandı

Gaziantep'te, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde geçerli kimlik belgesi olmadığı ve 7 gün önce Türkiye'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP