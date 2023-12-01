Gaziantep'te DEAŞ Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı destekli ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün medya yapılanmasında yer alan ve kadınlara yönelik propaganda yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı destekli ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün medya yapılanmasında yer alan ve kadınlara yönelik propaganda yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik titiz planlama takip ve çalışmaları sonucunda; gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi. - GAZİANTEP