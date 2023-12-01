Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te, Milli İstihbarat Teşkilatı ile jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kent merkezinde terör örgütü içerisinde sözde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.