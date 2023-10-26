Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 18 Şahıs Yakalandı
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Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen MİT destekli operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı 18 şahıs yakalandı. 4 şahıs tutuklanırken, 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda para ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.
Gaziantep merkezli 4 ilde MİT destekli DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Baskın yapılan adreslerde para ve örgütsel materyal ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik MİT destekli operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanırken 14 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Gaziantep merkezli toplam 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 18 şüphelinin yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Baskın yapılan adreslerde para ve örgütsel materyal ele geçirildi
Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 9 bin 601 dolar, 210 Euro, 11 bin 450 TL para ile çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyale ele geçirildi.