Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması Başladı

GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oylar kullanılmaya başlandı.

Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. Saat 08.00 itibariyle okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.