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Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması Başladı

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması Başladı

Politika Haberleri

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oylar kullanılmaya başlandı. Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı.

GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oylar kullanılmaya başlandı.

Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. Saat 08.00 itibariyle okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Politika

Gaziantep Politika Haberler

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