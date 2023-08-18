Gaziantep'te Aranan 34 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Aranan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahlı yağma gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Tutuklanan 18 kişi mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. 34 şahıstan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP