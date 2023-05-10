Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gençler arasında kavga

GAZİANTEP'te bir AVM önünde ayrı ayrı stand açarak seçim çalışmaları yürüten AK Parti ve CHP'li gençler arasında kavga çıktı. Kavgada 4 kişi hafif yaralanırken, havaya ateş açan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. AK Parti ve CHP'nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavganın büyümesi üzerine CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar havaya ateş açtı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisine kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Havaya ateş açan Ersin Atar'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

CUMHURBAŞKANI YARALILARI ARADI

Yaralanan partilileri ziyaret eden eski Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti milletvekili adayı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Cep telefonundan gençlere seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada Abdülhamit Gül'ün gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

CHP'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ise sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, gençlik teşkilatında görevli bazı partililerin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi. Uçar, "Daha önce Balıklı Meydanında 3 kez saldırmışlar ancak bizim gençlerimizin sakinliği nedeniyle olaylar büyümemişti. Son olarak yaşanan bu olaylarda yaralanan gençlerimize acil şifalar diliyor, tüm Gaziantep kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.