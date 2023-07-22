Gaziantep'te Ak Parti İl Başkanlığı'na Yeni Yönetim Kurulu Atandı

Gaziantep'te Ak Parti İl Başkanlığı'na atanan Murat Çetin'in yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Milletvekili adaylığı nedeniyle Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Eyup Özkeçeci'nin yerine atanan depremzede işadamı Murat Çetin, yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Depremde eşi ve oğlunu kaybeden ve kendisi ise yaralı olarak kurtarılan Murat Çetin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda 50 kişi yer aldı. Başkan Çetin, yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 07.07.2023 tarihinde il başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. Bu kutlu davada görev almak isteyen ve partimize gönül vermiş hemşehrilerimiz tarafından yönetim kurulu üyeliği için büyük bir teveccüh gösterildi. Yeni yönetim kurulumuz oluşturulurken, şehrimizin demografik yapısı ve mesleki dağılımı titizlikle göz önünde bulundurularak, gençlerimiz ve kadınlarımız geleceğin teminatı ve toplumsal dönüşümde öncü güç olarak kabul edilmiş, onların katılımına da önem verilmiştir. Yönetim kurulumuzu belirlemek için ilimizde yaptığımız istişareler neticesinde 2002 ruhuyla, ilk günkü aşk ve heyecanla "Türkiye Yüzyılı"na yakışır yönetim kurulumuzu, il disiplin kurulumuzu ve il demokrasi ve hakem kurullarımızı belirlemiş bulunmaktayız. Devraldığımız bayrağı daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız talimat çerçevesinde bu kadromuzla çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan tüm kademelerimizle ve yerel yöneticilerimizle uyum içerisinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalara bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere Genel başkan yardımcımız AK Parti teşkilat başkanımız Erkan Kandemir'e Güneydoğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanımız Abdullah Ağralı'ya il Koordinatörümüz, önceki dönem Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı'ya ve tüm parti teşkilatımıza, yeni yönetimimizde görev alan - almayan tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Yeni yönetim kurullarımızın şehrimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: "Murat Çetin, Abdurrahman İnal, Abdülkadir Özkülekçi, Ahmet Doan, Ahmet Yazıcı, Ahmet Özbal, Ahmet Yavuz, Ahmet Parlak, Ali İhsan Kocaoğlan, Alper Eser, Arif Kurt, Ayhan Gürbüz, Bahattin Akıl, Binnur Özbay, Bülent Ateş, Dilek Özkeçeci, Duygu Sarı, Ekrem Kayakuş, Emine Yağmur, Filiz Üzücü, Görkem Kılıç, Hacı Ayvaz Çiçek, Hakan Benzer, Harun Yıldız, Hasan Hüseyin Altunova." - GAZİANTEP