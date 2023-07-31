Gaziantep'te AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, İcra Kurulu Üyelerini Açıkladı

Gaziantep'te AK parti İl başkanı Murat Çetin, düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı.

Ak Parti'nin yeni İl Başkanı Murat Çetin, gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni icra kurulunu kamuoyuna tanıttı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetin, "Genel merkezimizde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu toplantıda öncelik deprem bölgesiydi. O yüzden bir yerden yerel seçim hazırlıkları, bir yerden de şehrimizin de içinde bulunduğu 11 ili kapsayan deprem bölgesiyle ilgili tüm çalışmalarda, tüm bakanlıklara seçim süresince en az her bakanın iki defa üç defa şehrimize gelme ve sorunları yerinde inceleme durumu var. Teşkilat olarak bizler artık 22 yıldır bu bayrak değişimleri devam ettiği için çok tecrübeli kadrolar, kıymetli belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kolları başkanımız olsun sürekli seçimle iç içe durumdalar. Alt yapımız mevcut. Kırsaldan başlayarak şehir merkezine doğru seçim çalışmalarına başlamış olduk" dedi.

"Yeni yönetimde toplam 50 kişi var"

Yeni yönetim ile ilgili bilgiler veren Çetin, "Yeni yönetim kurulumuz oluşturulurken, şehrimizin demografik yapısını ve mesleki dağılımını titizlikle göz önünde bulundurmuş, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve siyasetin öznesi kadınlarımızın aktif görev alabilmelerine özen gösterilmiştir. Bu hususlar dikkate alınarak, şehrimizin beklentilerine karşılık verebilecek, her daim sahada ve ilk günkü aşkla çalışmalar yapabilecek, toplumumuzdaki her kesimini kucaklayabilecek bir yönetim oluşturduk. Yeni yönetimde toplam 50 kişi var, 14 kişi eski yönetimden isimlerdir" şeklinde konuştu

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci ile ilgili soruya cevap veren Başkan Çetin, Ak Parti Genel Merkezi'nde yerel seçimler için de üç dönem kuralının uygulanacağı yönünde tavır olduğunu ifade ederek, "Teşkilat Başkanımız ile yapılan son toplantıda aday belirleme sürecine ilişkin konular gündeme geldi. Türkiye'nin hangi kentine giderseniz gidip, Gaziantep farkını görebiliyoruz. Şehrimizin ne kadar geliştiğini, belediye başkanlarımızın ne kadar büyük hizmet yaptığını, başkanlarımızın hizmette rekabet ettiklerini görebiliyoruz. Gaziantep, Belediye Başkanları konusunda çok şanslı. Benim gönlümden geçen tüm başkanlarımızın aynı şekilde görevine devam etmesidir. Ancak Genel Merkezimizin üç dönem kuralını büyük oranda uygulayacağı yönünde bir tavır var. Küçük oranda değişikliklerin yapılabileceği yönünde de görüşmeler oldu. Benim edindiğim intiba sanki üç dönem kuralı uygulanacak gibi. İstisnalar olur mu bilemiyorum. Üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarımızın devam edip etmeyeceğine Cumhurbaşkanımız karar verecek. Benim gönlümden geçen, başarılı bulduğum üç belediye başkanımızın da devam etmesidir" diye belirtti.

"Tüm belediye başkanları il başkanına bağlıdır"

İl Başkanı Murat Çetin, belediye başkanlarına yönelik olarak il dışına çıkışlarda "bilgim olsun" şeklinde uyarısı olduğu yönündeki soruya ise "Doğrudur, böyle bir konuşmamız oldu. Ama bunu izin anlamında değil, bilgim olsun anlamında söyledim. Tüm belediye başkanlarınınız il başkanına bağlıdır. Gaziantep dışına çıkışlarda bilgiye dayalı bir sistem kuracağım" cevabını verdi.

Yeni yönetim ve görevleri

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Uğur Şahan, Teşkilat Başkanı: Hacı Ahmet Doğan, Seçim İşleri Başkanı Av. Hakan Benzer, Tanıtım ve Medya Başkanı: Arif Kurt, Dış İlişkiler Başkanı Semih Simitçi, Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Üzücü, Yerel Yönetimler Başkanı Emine Yağmur, Ekonomi İşleri Başkanı Zekeriya Aslan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Necmettin Tayyib Karaoğlu, İnsan Hakları Başkanı Av. Mahmut Aydın, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Yazıcı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Bülent Ateş, Arge ve Eğitim Başkanı Av. Selda Gök, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı M. Murat Şerbetçi, İl Sekreteri Ahmet Özbal, Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı: Av. Mustafa Durmuş oldu. - GAZİANTEP