Gaziantep'te 85 Aranan Şüpheli Yakalandı

Jandarmadan çeşitli suçlardan aranan şahıslara dev operasyon: 85 gözaltı

Çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheliden 41'i tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 85 aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 41'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9-25 Eylül 2023 tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı.

İcra edilen operasyonlar neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma", "hırsızlık", "kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kanununa muhalefet", "kasten öldürme", "6184 sayılı kanuna muhalefet", "basit yaralama", "silahla tehdit", "dolandırıcılık, silahlı terör örgütü propagandası yapmak, yağma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hakaret, borçlunun ödeme şartını ihlal etme, nafaka hükümlerine uymamak" gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 85 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 85 şüpheliden 41'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.