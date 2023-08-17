Gaziantep'te 8 Göçmen Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, 1 göçmen organizatörü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan arama ve uygulamalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 1 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP