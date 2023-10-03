Gaziantep'te 6 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı

Gaziantep Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 5 organizatör ise gözaltına alındı.

Jandarmadan göçmen organizatörlerine operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep Jandarma Komutanlığınca yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler girişlerini sağlayan 5 organizatör düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, 01 Ekim 2023 tarihinde men ve takibine yönelik yapılan arama ve uygulamalarda Gaziantep - Suriye sınır hattından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 5 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, 5 cep telefonu, 1 traktör, 1 otomobil, 1 motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, 5 göçmen organizatörü ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.