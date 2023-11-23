Gaziantep'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Suriye sınırından yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen yasadışı 6 kaçak göçmeni yakaladı. göçmenleri taşıyan şehirlerarası yolcu aracına taşıma yetkisi olmadan ve çalışma izin belgesi olmadan hareket ettiği için 37 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca suçta kullanılan araca el konuldu.

Şüphelinin taşıdığı 38 Suriyeli ise "Geçici Koruma" kapsamında oldukları halde yol izin belgesiz olarak şehirlerarası seyahat ettikleri için 154 bin 90 TL idari para cezası uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP