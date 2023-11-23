Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla zanlı tutuklandı

Gaziantep'te Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan araca el konulurken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ayrıca, geçici koruma statüsünde bulunan 38 Suriyeli göçmene de idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 6 şüpheliyi Gaziantep'e getiren aracı durdurdu.

Göçmenleri taşıyan ve gözaltına alınan şüpheliye toplam 37 bin idari para cezası kesildi, araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca, geçici koruma statüsünde bulunan 38 Suriyeli göçmene ise izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat ettiği gerekçesiyle toplam 154 bin 90 lira idari yaptırım uyguladı.