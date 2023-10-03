Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Gaziantep'te düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır bölgesinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır bölgesinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlıyı ise gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde 5 cep telefonu, traktör, otomobil ve motosiklet ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.