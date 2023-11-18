Gaziantep'te 23 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 23 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 198 düzensiz göçmen yakalandı. Tutuklanan organizatörlerin sayısı 16 olurken, 822 yabancı uyruklu şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 23 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 198 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 16'sı tutuklanırken, yol izin belgesiz seyahat eden 822 yabancı uyruklu şahsa ise 3 milyon 300 bin 770 TL idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında çok sayıda düzensiz göçmen operasyon yaptı. Gaziantep-Suriye sınır hattı boyunca yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 23 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 198 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 14 araç ile 9 cep telefonu da ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan organizatörlerin 16'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, geçici koruma kapsamındaki olan ancak yol izin belgesiz seyahat eden 822 yabancı uyruklu şahsa ise 3 milyon 300 bin 770 TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP