Gaziantep'te 2023-2024 adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi

Gaziantep'te düzenlenen adli yıl açılış törenine birçok önemli isim katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı ve saygı duruşuyla son buldu. Açılış töreni, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kokteyl ile devam etti.