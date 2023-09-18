Gaziantep'te 136 kişi tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bin 145 şüpheliden 136 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi, hırsızlık olayları aydınlatıldı.