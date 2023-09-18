Gaziantep'te 136 kişi tutuklandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bin 145 şüpheliden 136 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi, hırsızlık olayları aydınlatıldı.
Gaziantep'te polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan ve gözaltına alınan bin 145 şüpheliden 136 kişi tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen Asayiş Suçları ile Mücadele çerçevesinde 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Gaziantep'te denetimler arttırıldı. Yapılan uygulamada ardından, 62 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet kurusıkı tabanca, 747 adet fişek ele geçirilmiş, 111 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Uygulama neticesinde, belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan 1145 şüpheliden, 136'sı sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklandığı belirtildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 185 şüpheli ise yakalanarak Adli Mercilere teslim edildi. - GAZİANTEP