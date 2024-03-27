Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen oy kullanacak

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Gaziantep'te Seçim Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda seçim güvenliği ve alınacak tedbirler konuşuldu. Vatandaşların güvenli bir şekilde sandığa gitmesi, oyunu kullanması ve sandıkların teslimine kadar alınacak tedbirler dile getirildi.

"1 milyon 393 bin 956 seçmen oy kullanacak"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Çeber, toplamda 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağını ve il genelinde toplamda 8 bin 288 güvenlik personelinin görev alacağını belirterek, "İlimiz genelinde polis ve jandarma bölgemizde toplam; 1 milyon 393 bin 956 seçmenimiz, 824 okul binamızda toplamda 4 bin 418 sandıkta oy kullanma hak ve görevlerini yerine getirecektir. Oy kullanmak isteyen ancak sağlık problemleri nedeniyle sabit sandıklara gidemeyen vatandaşlarımıza Şahinbey'de 1, Şehitkamil'de 3, Nizip, İslahiye ve Yavuzeli'nde 1'er olmak üzere toplam 7 seyyar sandıkta hizmet verecektir. Seçimlerin ilimizde güvenli bir ortamda yapılabilmesi adına 733'ü amir sınıfı personelimiz olmak üzere toplamda 8 bin 288 personelimiz görevi başında olacaktır. Üç bölümden oluşan bir güvenlik tedbiri çalışması yaptı arkadaşlarımız. Birincisi oy pusulalarının sandıklara güvenli bir şekilde ulaştırılması için kurye tedbirleri, ikincisi oy kullanılan okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve üçüncüsü de seçim süresi bitiminde kullanılan oyların toplama merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırılması için alınan tedbirler uygulanacak. Bu süreçte bin 690 güvenlik personelimiz hazır kuvvet olarak, hiç istemeyiz ama acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere, görevlerinin başında olacaklar" dedi.

"Gaziantep'te ilk kez oy kullanacak vatandaş sayımız 36 bin 507 kişi"

Seçim sürecinde yapılan güvenlik önlemlerini dile getiren Vali Çeber, Gaziantep'te ilk kez oy kullanacak vatandaş sayısının 36 bin 507 olduğunu açıkladı. Vali Çeber, "Seçim süreciyle ilgili olarak şu ana kadar toplamda 4 olay emniyet birimlerimize intikal etmiş, bu olaylarla ilgili yapılan tahkikatlarda toplamda 4 şüpheli yakalanmıştır. Bir olay ile ilgili de tahkikatlarımız devam etmektedir. Seçim takviminin başladığı 01 Ocak 2024 tarihinden 26 Mart 2024 tarihine kadar ilimiz genelinde toplam 178 bin 854 kişinin katılımıyla 337 kapalı ve açık alanda etkinlik yapılmış ve bu etkinliklerde 18 bin 473 Personel görevlendirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. 24'ü il merkezinde olmak üzere ilimiz genelinde toplam 63 seçim irtibat bürosu açılmış olup buralarda 24 saat esasına göre 192 Personel görevlendirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Sizlere merak edilebilecek bazı verileri paylaşmak istiyorum. Gaziantep'te ilk kez oy kullanacak vatandaş sayımız 36 bin 507'dir" ifadelerini kullandı.

"22 bin civarında kamu personelimiz görev alacak"

Gaziantep'te güvenlik personelleri de dahil toplamda 22 bin kamu personelinin görev alacağını aktaran Vali Çeber, oy kullanamayacak kadar hasta olan vatandaşlara ise mobil sandık hizmeti uygulanacağını aktardı.

Vali Çeber, "Gaziantep merkeze en uzak seçim noktası 150 km ile İslahiye'nin Kazıklı köyüdür. İlimizde en çok seçmen 609 bin 600 kişi ile Şahinbey, En az seçmen ise 7 bin 334 kişi ile Karkamış ilçelerimizdir. İlimizde seçim günü güvenlik personelimiz ve sandıklarda görevli personelimiz de dahil olmak üzere toplamda 22 bin civarında kamu personelimiz görev alacaktır. Her sandıkta 7 kişilik bir heyet vardır bunların 4'ü müşahit, 3'ü de sandık görevlisidir. Toplam 484 kurye aracı ile bin 134 kurye personeli görevlendirildi ve bunların güvenliğini sağlayan ekipler de özel olarak hazırlandı. Ayrıca vatandaşlarımıza bir hatırlatma da yapmak istiyorum, Okullarda bulunan sabit sandıklarımıza gidemeyecek kadar hasta veya engeli olan vatandaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğümüzün 444 38 33 numaralı hattını arayıp isimlerini yazdırdıklarında mobil sandıklarımız vasıtasıyla ilgili personellerimiz tarafından oy kullanmaları sağlanacaktır. Bizler 2024 yerel seçimlerinin güvenli bir ortamda yapılması için bu süreçte olduğu gibi seçim gününde de görevimizin başında olacağız. Tüm siyasi partilerimizden ve vatandaşlarımızdan istirhamımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mümkün olduğunca hoşgörülü ve sağduyulu bir seçim ikliminin oluşmasına katkıda bulunmalarıdır. Bu anlamda şu ana kadar süreci olgunlukla ve genel olarak Gaziantep'e yakışır şekilde yürüten tüm siyasi bileşenlere teşekkür ediyor, Şehrimizde ve ülkemizde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir seçim dönemi gerçekleşmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP