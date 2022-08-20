Kılıçdaroğlu: 'Gaziantep'te Meydana Gelen Elim Trafik Kazasından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saatlerinde Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği 21 yurttaşın ise yaralandığını kazaya ilişkin “Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği 21 yurttaşın ise yaralandığını kazaya ilişkin "Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Gaziantep TAG otoyolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren yurttaşlara "Allah'tan rahmet" dilerken, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."