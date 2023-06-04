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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: Yeni kabine güven verici ve liyakatli isimlerden oluşuyor

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: Yeni kabine güven verici ve liyakatli isimlerden oluşuyor

Politika Haberleri

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini değerlendirdi. Yeni kabinenin, "Güven verici, uzman, yetenekli ve liyakatli" isimlerden oluştuğuna dikkat çeken Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini değerlendirdi.

Türkiye Yüzyılının ilk kabinesi

Yeni kabinenin, "Güven verici, uzman, yetenekli ve liyakatli" isimlerden oluştuğuna dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılının ilk hükümet kabinesinde iş dünyası ve reel sektörün yakından tanıdığı, ekonomi yönetiminde uzman, güven verici ve liyakatli isimlerin yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni kabine üyelerimizle birlikte Türkiye Yüzyılında tüm gücümüzle ülkemizi ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

"Moral ve motivasyon kaynağı"

Şimşek, yeni kabinede ekonomi yönetiminde bulunan isimlere dikkat çekerken, "Yeni kabinede geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi isimlerin olması ülkemiz için büyük bir şanstır. Özellikle ekonomi yönetiminin Türkiye Yüzyılında ülkemizi zirveye taşıyacak yetkinlikteki isimlerden oluşması sanayicilerimiz açısından büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Şimşek Türkiye Politika Haberler

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