Gaziantep Nurdağı'nda seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 31 Mart seçimleri için seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için alınacak tedbirler ele alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında, Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kaya, İlçe Emniyet Müdürü vekili Mehmet Taşkır, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şule Kalecik ve daire amirleri katıldı.
Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde alınacak tedbirlerle vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için gerekenler görüşüldü.