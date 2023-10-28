Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi. Vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını kınadı ve Filistin'e destek verdi.
Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.
Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.
Kaynak: AA / Politika