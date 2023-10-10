Gaziantep Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Suç Örgütlerine Operasyon Düzenledi

Gaziantep Jandarma Komutanlığı, organize olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 221 göçmen ve 25 göçmen organizatörü gözaltına alındı.

Gaziantep Jandarma Komutanlığı, "göçmen kaçakçılığı" suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine operasyon düzenledi. 221 göçmen ve 25 göçmen organizatörü yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1 Temmuz-9 Ekim tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda Gaziantep-Suriye sınır hattından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 221 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 25 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 14 adet göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ve 17 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen araçlara el konulmuş olup, yakalanan 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi. 782 yabancı uyruklu şahıslara ise "yol izin belgesiz" olarak şehirlerarası seyahat etmekten 2 milyon 241 bin 212 TL idari yaptırım uygulandı. Diğer yandan olay ile ilgili 19 göçmen organizatörü tutuklanırken, 6 şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP