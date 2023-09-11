Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını sağlamak için denetim yaptı. İl genelinde 167 ekip görevlendirilerek güvenlik tedbirleri alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını sağlamak için denetim yaptı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri il genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenim gören çocuk ve gençlerin daha huzurlu, güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okullar ve çevresi başta olmak üzere Asayiş, Trafik, Narkotik, Güvenlik, KOM, Çevik Kuvvet, Çocuk Şube, Toplum Destekli Polis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan toplam 167 ekibin katılımıyla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi çerçevesinde Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde bulunan okullarda 372 personel okul irtibat görevlisi olarak görevlendirilirken, 123 ekip ise özellikle okul giriş çıkış saatleri başta olmak üzere okul çevrelerinde görevlendirildiği bildirildi. - GAZİANTEP