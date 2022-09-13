Gaziantep haberleri... Şehitkamil'de çölyak hastalarına glutensiz un, makarna, gofret ve cips desteği

Gaziantep yerel politika haberine göre Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glütensiz un dağıtımını, Eylül ayında da gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glütensiz un dağıtımını, Eylül ayında da gerçekleştirdi. 738 çölyak hastasına 15 kilodan oluşan glütensiz un ve 6 paket glütensiz makarna dağıtımı yapılırken, çocuklar için de glütensiz gofret ve cips verildi.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glütensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Eylül ayı içerisinde de tespit edilen 738 çölyak hastasına 15 kilodan oluşan glütensiz un ve 6 paketten oluşan glütensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Bunun yanında çölyak hastası olan çocuklar için de glütensiz gofret ve cips hediye edildi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldılar.

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Zeynep Bilici, "İki çocuğum da çölyak hastası olduğu için glütensiz ürünlere ihtiyacımız var. Glütensiz ürünlerin pahalı olması nedeniyle almakta zorluk çekiyoruz. Sağ olsun bu konuda Şehitkamil Belediyemiz her üç ayda bir bizlere glütensiz un ve glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda 9 kilo olan un yardımını artık 15 kilo olarak alıyoruz. Bunun yanında 6 paket glütensiz makarnanın yanında bir paket glütensiz gofret ve cipste hediye edildi. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin Gıda Bankasına gelerek, yardımlarımızı aldık. Ben bu konuda, Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Harun Doğru ise yaptığı açıklamada, "Benim çocuğum çölyak hastası olması nedeniyle glütensiz un almakta zorluk çekiyorum. Şehitkamil Belediyemiz sağ olsun 3 ayda bir yardımda bulunuyor. Bu yardımlar sayesinde üç ayda bir 15 kilo un, 6 paket makarna alıyoruz. Bu sayede çocuğumun ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bugün ayrıca, çocuğum için bir paket gofret ve bir paket de cips verdiler. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımızdan razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı ve devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP