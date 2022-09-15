Gaziantep haberleri | Gaziantep'in 24 üncü kardeş şehri Braga oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Portekiz'in Braga Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. 24'üncü kardeş şehir olan Braga ile ekonomik, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma kararı alındı.

Portekiz'in Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ve Gaziantep'e gelen kardeş şehir belediye temsilcileriyle Belediye Meclis Salonu'nda buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya barışına yönelik birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Başkan Fatma Şahin yaptığı konuşmada, 24'üncü kardeş şehir ile protokol imzalamak için bir arada olduklarını belirterek, "Yeni kardeşimiz Braga Belediyesi'ne 'hoş geldiniz' diyorum. Biz de kardeşlik aynı kandan olmak anlamına gelmiyor. Kardeş olmak, iyi günde, kötü günde hastalıkta, sağlıkta bir ve beraber olmak anlamına geliyor. O yüzden Braga gibi bir şehrin aramızda olması bizler için çok önemli." dedi.

Bugün 4'üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali'nin ilk günü olduğu anımsatan Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Sofra bizim için çok önemli, sofra birleştirir. Sofra dostlukları artırır. Sofra bir kültürdür. Bir milli kimliktir. Sofra aynı zamanda bir medeniyet köprüsü, bir diplomasidir. Bir turizmdir. Beraberinde büyük bir ekonomidir. Gaziantep, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın tam ortasındadır. Bereketli hilal dediğimiz, Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan kapının adıdır. Gaziantep'in bu coğrafyada oluşturduğu kimlik kültürel mirasın sonucudur. Coğrafya karakterdir. Kardeşlik bizim için çok önemlidir, kıymetlidir."

Portekiz ile kardeş şehir olmayı çok istediklerini anlatan Şahin,

"Dünya barışı için bu protokoller çok önemli. Çünkü insan, tanımadığının bilmediğinin düşmanıdır. Bizim ecdadımızda bu yönde mesajlar vermiş. Bizim de aynı yoldan gidip kardeşlik hukukunu artırmamız gerekiyor. Çocukların ölmediği bir dünyayı hep birlikte inşa etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ise törene gelenlere teşekkür ederek, "Braga genç nüfusu ve tarihi yapısıyla Gaziantep'e benzeyen bir şehir. Gaziantep ile beraber çalışıyoruz uzun bir süredir. Bugün kardeş şehir olmamızın önemi var. Gaziantep'i örnek alıyor ve şehrimize taşıyoruz. Gaziantep bu konuda çok fazla güzel örneğe sahip bir şehir" diye konuştu.

Meclis salonundaki toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Gaziantep'in kardeş şehir belediye başkanları, temsilcileri ve büyükelçiler bulundu. - GAZİANTEP