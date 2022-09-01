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Gaziantep haberleri: GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir"

Politika Haberleri

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması Dökülen ilk betonun çalışanlar tarafından serilmesi Temel atma törenine katılan...

Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması

Dökülen ilk betonun çalışanlar tarafından serilmesi

Temel atma törenine katılan vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Politika

Adil Karaismailoğlu Gaziantep Politika Haberler

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