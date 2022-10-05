Gaziantep haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde Şahinbey Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Ankara'da bu yıl ikincisi yapılan gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Gençler 4 gün boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali"nde konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar birçok etkinliğe katılma ve eğlenme fırsatı bulacak. Festivalin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediyesi'nin standını ziyaret ederek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Cumhurbaşkanımız gençleri önemsiyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahinbey Belediyesi standını ziyaretinden mutlu olduğunu belirterek "Ankara'da bu yıl ikincisi yapılan gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"ne Şahinbey Belediyesi olarak ikinci defa katılıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla başlayan "Tam Bana Göre Festival"nde Sayın Cumhurbaşkanımızın standımızı ziyaret etmesi ve gençlere yönelik projelerimizle yakından ilgilenmesi bizleri mutlu etti. Gençlere yapılan yatırımlarla ilgilide Cumhurbaşkanımıza bilgiler verdik. Standımızı ziyaret ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Ödülü Özhaseki verdi"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 5-9 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali'nde Gaziantep'te hayata geçirilen Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi yatırımlarından dolayı "Gençlik ve Yerel Yönetimler" dalında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ödül verildi. Başkan Tahmazoğlu'na ödülünü AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki verdi.

"Projeleri yakından takip ediyorum"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun örnek projeler yaptığına dikkati çekerek "Biz Gaziantep'i yıllardır takip ediyoruz. Özellikle de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu yakından takip ediyoruz. Ankara'dan ödenekler artsın da ben biraz iş yapayım diyenlerden değil. Kendine has bir usulle Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde hem öz gelirlerini artırıyor hem de o bölgede yaşayan insanlara son derece yardımsever bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Çok büyük projeler yapıyor onları bende yakından takip ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde 3 katlı köprülü kavşağın açılışını da gerçekleştirecek. Ben katıldığım televizyon programlarında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu örnek gösteriyorum. İstanbul'da Şahinbey nüfusunun 20 kat büyüklüğünde bir belediye var. Bütçe olarak da devletten 30-40 misli fazla alıyor. Katıldığım bir organizasyonda o belediyenin projelerini de izledim ve 'hodri meydan. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları. İşte Şahinbey Belediyesi'nin yaptıkları' dedim. Ancak onların ne iş yapmaya niyeti var ne de öyle bir becerileri var. AK Partili Belediyelerde bir taraftan çok iyi işler yapıyor Bunlara en iyi örneklerden bir tanesi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu. Allah kolaylık versin" diye konuştu. - GAZİANTEP