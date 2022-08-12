Haber : Son dakika haber! GAZİANTEP - Bakan Kurum: "150 bin Gaziantepli kardeşimizi istihdam edecek sanayi sitesini bölgemize kazandırmış olacağız" - Haberler

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Son dakika haber! GAZİANTEP - Bakan Kurum: "150 bin Gaziantepli kardeşimizi istihdam edecek sanayi sitesini bölgemize kazandırmış olacağız"

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Son dakika habere göre Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Gaziantep Politika Haberler Son Dakika

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