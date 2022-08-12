Son dakika haber! GAZİANTEP - Bakan Kurum: "150 bin Gaziantepli kardeşimizi istihdam edecek sanayi sitesini bölgemize kazandırmış olacağız"
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Son dakika habere göre Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Politika