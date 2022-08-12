Son dakika haber! GAZİANTEP - Bakan Kurum: "150 bin Gaziantepli kardeşimizi istihdam edecek sanayi sitesini bölgemize kazandırmış olacağız" Son dakika habere göre Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2) Politika AA / Fevzi Kemal Karagöz İklim Değişikliği Murat Kurum Gaziantep Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber! GAZİANTEP - Bakan Kurum: '150 bin Gaziantepli kardeşimizi istihdam edecek sanayi sitesini bölgemize kazandırmış olacağız' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.