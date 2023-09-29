Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve 5 Sanığın Davası Ertelendi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve azmettirdiği diğer 5 tutuklu sanığın Gazeteci Mahmut Özkılıç'ı öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı dava 19 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

Gaziantep'te 4 yıl önce gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında 5 sanığa mahkumiyet verilmişti. Sanıkların kendilerini Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay'ın azmettirdiğini itiraf etmesi üzerine dava yeniden görülmeye başlandı. Bugünkü duruşmada, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 19 Aralık 2023 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Gaziantep'te 4 yıl önce gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında 5 sanığa mahkumiyet kararının bozulması ile tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay ve 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman, Mahmut Polat ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlenirken, daha sonrasında ise sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmada, taraf avukatları da savunmalarını yaptı. Duruşmada, gazeteci Mahmut Özkılıç ise tüm sanıklardan davacı olduğunu yineledi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamı ile duruşma 19 Aralık'a ertelendi

Savunmaların yapılması ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay ve 5 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmanın ise 19 Aralık 2023 tarihinde görüleceğini açıkladı. - GAZİANTEP