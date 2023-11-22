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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Evlerinde Dinliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'Randevum Var' projesi kapsamında vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinleyerek sohbet ediyor. Vatandaşların talepleri hızla yerine getiriliyor ve belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.