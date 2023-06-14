Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Suriyelilerin geri dönüşü için projeleri destekleme çağrısı yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası kuruluşlara, Suriyelilerin geri dönüşü için projeleri destekleme çağrısı yaptı. Şahin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünya çapında 300'den fazla şehri, 1000'den fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi'nde sunum yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası kuruluşlara, Suriyelilerin geri dönüşü için projeleri destekleme çağrısı yaptı.

Şahin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünya çapında 300'den fazla şehri, 1000'den fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi'nde sunum yaptı.

6 Şubat tarihli depremlerden sonra Gaziantep'in hem Suriyeli göçmenler hem de deprem sorunuyla karşı karşıya kaldığını, bunun da Büyükşehir Belediyesinin yükünü ağırlaştırdığını ifade eden Şahin, kentin göç yönetimi stratejisini anlattı.

Şahin, öncelikle göçmenlerin profiliyle ilgili bilgi elde etmek için araştırma merkezi kurduklarını; yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi bilgileri raporladıklarını aktardı.

Eğitimi öncelediklerini vurgulayan Şahin, 100 bin çocuğun eğitim yaşında olduğunu ve aksi halde bir neslin kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Şahin, Suriyeli çocukları 18 yaşına kadar hem okullara hem de sağlık güvencesi sistemine dahil ettiklerini, bunu yönetecek şekilde altyapı oluşturduklarını belirtti.

Suriyelileri, özellikle kadınları spor, müzik ve yabancı dil desteğini içeren sosyal sisteme de kattıklarını aktaran Şahin, "birlikte yaşam modeli" oluşturduklarını vurgulayarak bunları yerinde görmek isteyen herkesi Gaziantep'e davet ettiğini söyledi.

Şahin, göç yönetimiyle ilgili temel unsurun ise göçün önlenmesi olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreç için, en az maliyetli olan şey göçün önlenmesi, insanların doğduğu topraklarda yaşanması, bunun için doğduğu topraklardaki yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Aksi takdirde bunun yönetilebilir olmaktan çıktığını görüyoruz. Tüm uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin tüm kuruluşlarının, herkesin doğduğu toprakta yaşam kalitesini destekleyecek projeler geliştirmesi gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak güvenli, onurlu geri dönüşler için sınırın diğer tarafında güvenli alan oluşturup oradaki temel ihtiyacı giderecek ve orayı cazibeli hale getirecek bir model üzerinde çalışıyoruz."

Şahin, "Sürdürülebilir kalkınmayı direnç ve kapsayıcı şekilde, kimseyi geride bırakmadan götürmek için yeni bir eylem ve söyleme, yeni bir dünyaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin'den Brüksel Belediyesine ziyaret

Brüksel'deki temasları kapsamında Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'la makamında bir araya gelen Şahin, depremlerin ardından gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Close da Şahin'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, depremlerin hemen ardından Brüksel'deki Türk toplumunun gösterdiği dayanışmadan çok etkilendiğini ve yardımların organize edilmesi için harekete geçtiğini anlattı.

Brüksel Belediye Başkanı Close, "Şimdi de gelecek için neye ihtiyacınız olduğunu bilmek istiyoruz. Yardıma hazırız." dedi.