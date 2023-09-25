Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Mevlit Kandili için mesaj yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Hazreti Muhammed'in insanlığa peygamber olarak gönderildiğini vurgulayarak, Kandil gecesinde okunan duaların kabul edilmesini temenni etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, gönüllerin sultanı Hazreti Muhammed'in cehalet asrını saadet asrına çeviren örnekliği ve rehberliğiyle sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini anımsattı.

Kandil gecesinde okunan duaların kabul edilmesi temenni eden Şahin, şunları kaydetti:

"Mevlit Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun ve O'nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi ondan ve onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi, mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı, akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı, yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını ondan öğrendik. Peygamberimizin hayatı hepimiz için bir rehberdir."